شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز مجزية لصاحبات المراكز الثلاثين الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قررت اللجنة المنظمة لسباق السيدات منح الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثين الأوائل جوائز عينية ومالية مجزية أبرزها كالتالي: سيارات للحائزات على المراكز العشرة الأولى المركز الحادي عشر: جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم المركز الثاني عشر: جائزة مالية بقيمة 90 ألف درهم Advertisements المركز الثالث عشر: جائزة مالية بقيمة 80 ألف درهم المركز الرابع عشر: جائزة مالية بقيمة 70 ألف درهم المركز الخامس عشر: جائزة مالية بقيمة 60 ألف درهم المركز السادس عشر: جائزة مالية بقيمة 50 ألف درهم

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