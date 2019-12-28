شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو يكسب ديوكوفيتش في ند الشبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً في التنس، في «تحدي رونالدو» خلال تدربهما في مركز ند الشبا بدبي.
وكتب كريستيانو رونالدو الذي يتواجد في دبي حالياً مع عائلته، عبر حسابه في «تويتر»: «أعلم نوفاك ديوكوفيتش القفز».
وكان لافتاً خلال التحدي ان رونالدو قفز أعلى من ديوكوفيتش الذي خسر الرهان أمام أبرز رياضي في العصر الحديث من حيث امتلاكه للياقة البدنية العالية رغم وصوله إلى سن ال34 من عمره. واشتهر تحدي رونالدو حول العالم، بعد القفزة الأسطورية للنجم البرتغالي خلال مباراة فريقه يوفنتوس وسمبدوريا في الدوري الإيطالي مؤخراً،حيث سجل هدفاً برأسه بعدما ارتفع عن الأرض مترين و56 سم.
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