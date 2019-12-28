شكرا لقرائتكم خبر عن سباق جميلتي للفرسان غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل منافسات «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة» غداً المرحلة الثالثة من المهرجان؛ بإقامة سباق جميلتي للفرسان لمسافة 120كم؛ وذلك قبل إقامة سباق البوني للأطفال المخصص للخيول صغيرة الحجم، ومن بعده السباق الرئيسي للمهرجان الذي يقام يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير/كانون الثاني، والذي يتزامن مع عيد الجلوس الذي تولى فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد حكم إمارة دبي، وهو السباق الأكبر والأهم في المهرجان، والذي تقام منافساته لمسافة 160كم.

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