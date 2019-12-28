شكرا لقرائتكم خبر عن أبيلاردو المدرب الثالث لإسبانيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إسبانيول متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم تعيين المدافع الدولي السابق أبيلاردو فرنانديز مدرباً جديداً له، هو الثالث هذا الموسم، في مهمة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وأكد نادي مدينة برشلونة في بيان الاتفاق مع فرنانديز «ليكون مدرب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي».
وبات فرنانديز (49 عاماً) الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي برشلونة بطل الدوري، ثالث مدرب لإسبانيول هذا الموسم، وسيخلف بابلو ماشين المقال من منصبه غداة الخسارة أمام ليجانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة، علماً أن الأخير حل بدوره بدلاً من دافيد غاييغو الذي استغنى النادي عن خدماته في أكتوبر/ تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر أبيلاردو المدرب الثالث لإسبانيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.