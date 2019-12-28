أبيلاردو المدرب الثالث لإسبانيول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إسبانيول متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم تعيين المدافع الدولي السابق أبيلاردو فرنانديز مدرباً جديداً له، هو الثالث هذا الموسم، في مهمة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأكد نادي مدينة برشلونة في بيان الاتفاق مع فرنانديز «ليكون مدرب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي».

وبات فرنانديز (49 عاماً) الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي برشلونة بطل الدوري، ثالث مدرب لإسبانيول هذا الموسم، وسيخلف بابلو ماشين المقال من منصبه غداة الخسارة أمام ليجانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة، علماً أن الأخير حل بدوره بدلاً من دافيد غاييغو الذي استغنى النادي عن خدماته في أكتوبر/ تشرين الأول.