يحيــى الغســاني: سنـلعـب بقلوبنـــا وعقـولنــا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وصف يحيى الغساني مهاجم الوحدة أهمية مباراة الكلاسكيو التي تجمع فريقه أمام العين، مشيراً إلى أن المباراة تحظى باهتمام خاص ودرجة عالية من التنافسية بغض النظر عن موقع الفريقين، مؤكداً أنها مباراة مهمة جداً للوحدة الذي يسعى لتحسين مكانه في جدول الترتيب، ولاسيما أن العنابي في تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية وعلى الجميع التكاتف للنهوض بأداء الفريق وتحقيق الانتصار.

وأشار الغساني إلى أن الوحدة لو أدى المباراة بنفس العزيمة والإصرار والمستوى الذي كان عليه في مباراة الكأس أمام الجزيرة بإمكانه الخروج بنتيجة إيجابية.

وقال: سنخوض المباراة بقلوبنا وبمعنويات عالية، ونرغب في تقديم مباراة قوية وجيدة أمام منافس قوي، ولو لعبنا مثلما كنا في مباراة الكأس فإن النتيجة ستكون لصالحنا، والحظوظ أيضاً متساوية بغض النظر عن الأسماء ومن يلعب بروحه وقلبه سيتمكن من خطف نقاط المباراة التي ستحسم بتفاصيل صغيرة.