شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش مدرباً لبيراميدز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بيراميدز المصري التعاقد مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مدرباً جديداً لفريق لكرة القدم، خلفاً للفرنسي المقال سيبستيان ديسابر.

وسيبدأ تشاتشيتش (66 عاماً) والمدرب السابق لمنتخب كرواتيا في يورو 2016 عمله رسمياً في مباراة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي غداً الأحد، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

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