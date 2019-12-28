شايفر: الجزيرة الفريق الأقوى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



أكد وينفريد شايفر المدير الفني لبني ياس أن فريقه يخوض مباراة اليوم بدوري الخليج العربي أمام الجزيرة أقوى فريق في البطولة، وأكثر فريق يملك نجوماً مميزين وأصحاب إمكانات جيدة، وأبرزهم عمر عبد الرحمن (عموري) الذي يعد ضمن أفضل اللاعبين في آسيا.

وقال شايفر: التحلي بالروح القتالية والحماس في الأداء في مباراة اليوم، يعد سبيل لاعبي بني ياس الشباب للخروج بنتيجة إيجابية أمام نجوم الجزيرة.

وأشاد بأداء اللاعبين شاهين سرور وخالد إبراهيم ومحمد الحمادي، موضحاً أنهم قدموا مستوى جيداً في الفترة الأخيرة، وأصبحوا من أبرز المواهب والوجوه الشابة التي يملكها الفريق.

وأضاف: الجزيرة أفضل فريق في الدوري حالياً، وفي ظل غياب كورنادو عن صفوف الشارقة المتصدر، فإن ذلك سيمنح الفرق الأخرى أمثال العين وشباب الأهلي والجزيرة فرصة الصعود في جدول الترتيب وخطف الصدارة، وبالتالي لعب مبارياتهم المقبلة بكل قوة.

وأبدى شايفر ثقته بقدرة البدلاء على تعويض غياب سهيل النوبي بداعي حصوله على الإنذار الثالث، وساشا أفكوفيتش، والذي سيحدد الجهاز الطبي موقفه من المشاركة أم لا، بعد تعرضه لإصابة في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، قال خالد العطاس مدافع بني ياس: إن النقاط الثلاث حق مشروع للفريقين على الرغم من قوة المنافس.

وتابع: أتمنى أن يقدم زملائي المستوى الذي يؤهلنا للفوز.