شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يعود لميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت تقارير صحفية إيطالية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، توصل إلى اتفاق مع ناديه السابق ميلان الإيطالي لكرة القدم، للعودة إلى صفوفه بعقد لمدة ستة أشهر. وأفادت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» بأن إبراهيموفيتش (38 عاماً) قبِل بعرض النادي اللومباردي، ومن المتوقع أن يصل إلى ميلانو «في الأيام المقبلة».

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