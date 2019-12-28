محمد بن راشد يتوج إسطبلات حمدان بن راشد

دبي: حسن الخميس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منافسات السباق الافتتاحي لمهرجان سموه الذي انطلق، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة والذي أقيم على كأس السيدات لمسافة 120 كم، وشهد مشاركة 148 خيلًا، كما شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وحرص سموهما على استقبال الفارسات الفائزات بالمراكز الأولى، كما حرصا على تهنئتهن عند وصولهن إلى خط نهاية السباق، وشهد السباق فوز إسطبلات سيح السلم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بكأس السيدات الافتتاحي للمهرجان والذي حسمته الفارسة كامبل أليس لصالحها على صهوة الخيل «فيستا» بزمن قدره 49. 16. 4 ساعة، تلتها في المركز الثاني الفارسة يولاليا جونز من إسطبلات (M7) وهي على صهوة الخيل أوكار بزمن 57. 21. 4 ساعة، وفي المركز الثالث حلت الفارسة تيدا شيلات من إسطبلات ديباوي وهي على صهوة الخيل «أمور» بزمن 01 .27 .4 ساعة.

وشارك في تكريم البطلات بكؤوس السباق الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، بمرافقة كورس عزيزي رئيس مجموعة عزيزي راعية السباق ومحمد عيسى العضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية وسط فرحة الفارسات والمدربين والأجهزة المعاونة.

وكانت فارسة سيح السلم بطلة السباق قفزت إلى صدارة المتسابقات خلال المرحلة الرابعة والأخيرة التي جرت لمسافة 18 كم، رغم الصدارة التي حققتها إسطبلات (F) خلال المراحل الثلاث الأولى من خلال المتسابقة كاتالينا التي ابتعدت عن منصة التتويج في ختام السباق.

تصدرت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا المرحلة الأولى من السباق التي بلغت مسافتها 40 كم، وهي على صهوة الجواد «كاسلبار» المملوك لإسطبلات F3 بزمن قدره 56. 22. 1ساعة، تلتها مواطنتها ميلينا من إسطبلات M7 وهي على صهوة الخيل «بوغدان» بزمن 23 .24 .1ساعة، وفي المركز الثالث جاءت الفارسة المغربية مها خالد من إسطبلات الأجيال وهي على صهوة الخيل «إمتايلي» بزمن 38 .24. 1 ساعة، وفي المركز الرابع حلت الفارسة سيمون سلباكوفا من إسطبلات النصر وهي على صهوة الخيل «رواغ» بزمن 44 . 1.12ساعة، وجاءت الفارسة الإماراتية فاطمة جاسم المري من إسطبلات (F3) في المركز الخامس وهي على صهوة «روكابيلي».

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كاتالينا تواصل الصدارة

واصلت فارسة إسطبلات F3 كاتالينا صدارة الترتيب مع نهاية المرحلة الثانية التي بلغت مسافتها 35 كم بزمن 31 37 2 ساعة تلتها الفارسة الفرنسية كامبل أليس من إسطبلات سيح السلم وهي على ظهر الخيل «فيستا» بزمن 39 38 2 ثم الفارسة الإيطالية أيمي أوبس على صهوة «توم جونز» بزمن 39 .39 .2 وفي المركز الرابع حلت الفارسة الإسبانية يولاليا من إسطبلات M7 وهي على صهوة الخيل أوسكار،فيما جاءت فاطمة جاسم المري من (F3) في المركز الخامس وهو نفس ترتيبها في المرحلة الأولى.وتحسم الثالثة

حسمت الفارسة كاتالينا صدارة المرحلة الثالثة أيضاً بزمن 39 .39 . 3 ساعة، تلتها الفارسة أيمي لويس بزمن 57 40 3 ثم كامبل أليس من إسطبلات سيح السلم وهي على صهوة «فيستا» بزمن 07 41 3 ثم بولاليا من M7 على صهوة «أوسكار» بزمن 12 44 3 ساعة، وجاءت خامسة الفارسة «تيدا انجوم» من إسطبلات دباوي وهي على صهوة الخيل «أمور».