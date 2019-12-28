شكرا لقرائتكم خبر عن خالد توحيد وعلاء على وأجوجو وعبد العزيز.. 4 دمعات حزينة للكرة المصرية فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وينتهي عام 2019، الذي شهد أحداث حزينة وصادمة على الكروى بعد رحيل ثلاثة من مشاهير الوسط الكروى عن عالمنا، ولم تفرق بين كبير أو صغير، وكانت ناتجة عن صراعات مع المرض..

*خالد توحيد

فى 19 فبراير الماضى أعلنت إدارة النادي الأهلي خبر وفاة رئيس قناة الأهلي والناقد الرياضي الشهير “خالد توحيد” في بيان رسمي، وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله العناية المركزة لإحدى مستشفيات القاهرة إثر أزمة قلبية حادة..

وجاءت وفاة توحيد عن عمر يناهز الـ 57 عامًا حيث سقط مغشياً عليه بشكل مفاجيء لحظة سجوده أثناء صلاة الظهر بمسجد النادي الأهلي في الجزيرة، لينقل على الفور إلى المستشفى.

واستدعت إدارة الأهلي الطبيب “ياسر عبد العزيز” -أحد أشهر أطباء جراحة القلب- لإنقاذ توحيد، إلا أنه لم يستجب ليخرج السر الإلهي ، وكأن الراحل أراد توديع الحياة في أحضان الأهلي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة النادي .

*أجوجو

فى 22 أغسطس الماضى توفي الدولي الغاني السابق جونيور أجوجو مهاجم الزمالك الأسبق، بعد تدهور صحته إثر تعرضه لجلطة في المخ.

صاحب الـ40 عامًا توفي في العاصمة الإنجليزية لندن حيث كان يعاني اللاعب من المرض منذ عام 2015.

أجوجو سبق وأن لعب في مصر وتحديدًا مع فريق الزمالك في موسم (2008 - 2009) عندما انتقل إلى العملاق الأبيض قادمًا من فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وخاض أجوجو 27 مباراة دولية بقميص المنتخب الغاني استطاع من خلالها أن يسجل 27 هدفًا.

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أجوجو قاد منتخب بلاده للحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية نسخة 2008 والتي استضافتها بلاده حيث سجل هدفًا أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة انتهت نتيجتها (4-2) لصالح "البلاك ستارز" ضمن لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.

*علاء على

فى 11 نوفمبر الماضى استيقظ عشاق الساحرة المستديرة علي خبر مفزع بعد إعلان وفاة لاعب الزمالك السابق علاء علي ، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 31 عامًا بعد صراع ومعاناة مع المرض، حيث خضع اللاعب للعديد من الفحوصات قبل فترة، لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم خبيث على المخ، قبل أن يتوفى ، عقب تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

بدأ علاء علي مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول.

وانتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012 ، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.

شارك علاء على فى 158 مباراة فى مسيرته بالدورى المصرى و12 ببطولة الكأس بالإضافة إلى مباراتين بدورى الأبطال.

استطاع علاء على تسجيل 20 هدفا خلال مسيرته بالملاعب فى مختلف الأندية بالإضافة إلى مساهمته فى صناعة 19 آخرين، ولم يتم طرده سوى مرة واحدة بعد حصوله على الإنذار الثانى مقابل 23 بطاقة صفراء فقط.

*مدحت عبد العزيز

فى 22 ديسمبر 2019 توفي مدحت عبد العزيز الحكم الدولي ولاعب نادي الترسانة السابق داخل مستشفى عين شمس التخصصي بعد صراع طويل مع المرض.

الراحل كان من نجوم «الشواكيش» في العصر الذهبي في التسعينيات وأحد أبرز حكام كرة القدم في بداية الألفية الثالثة بالدوري الممتاز على مدار سنوات طويلة ، وعانى لاعب الترسانة السابق مرض السرطان وتم علاجه أكثر من مرة.