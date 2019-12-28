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اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة.

الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات  بدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته التاسعة من مساء غد باستاد السلام، والتى يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز لتصحيح المسار والحفاظ على فرص صعوده فى صدارة المجموعة، حتى يتخطى أية مفاجآت قد تحدث خلال المباريات المقبلة.

 

الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة

 

غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم

تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق الجماعي الذي المقام حاليا علي ملعب التتش،  فيما كان الحارس  قد اكتفي بفقرة تأهيل وجلسة في الجيم خلال مران الأمس كما غاب لليوم الثانى على التوالى صالح جمعة لاعب وسط الفريق ولم يتحدد موقف اي منهما من الانضمام لقائمة الفريق للقاء بلاتنيوم غدا وان كانت فرص صالح تبدو صعبة نظرا لروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق  بقيادة السويسرى فايلر .

 

غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم

 

صور.. تألق أبو جبل وجلسة بين كارتيرون واللاعبين أهم ملامح تدريب الزمالك

خاض فريق الزمالك التدريب الأخير له في زامبيا استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد المقرر لها غدا السبت بتمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها بالعاصمة الزامبية لوساكا، ويحتاج الزمالك للفوز غدا للاستمرار في المنافسة علي احدي بطاقات التأهل لدور الـ 8 في البطولة ، بدأ المران بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.

صور.. تألق أبو جبل وجلسة بين كارتيرون واللاعبين أهم ملامح تدريب الزمالك

 

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عمر جابر لـ"الخليج 365": لا أعلم شيء عن مفاوضات الزمالك

أكد عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز، إنه لا يعلم شيء عن ما يثار في الفترة الأخيرة حول مفاوضات نادي الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ، مؤكداً انه متواجد مع بيراميدز وتركيزه منصب على تحقيق بطولة مع الفريق سواء بطولة الدوري أو البطولة الكونفدرالية للموسم الجاري و التى يتصدرها فريقه برصيد 6 نقاط.

 

عمر جابر لـ

 

رسمياً.. الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرًا فنيًا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز بشكل رسمي ، تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام الاحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب.

 

رسمياً.. الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرًا فنيًا لبيراميدز

 

مروان محسن يشارك في مران الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي

خضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،لاختبار طبي للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي ، التي تقام في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مروان محسن يشارك في مران الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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