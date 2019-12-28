اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة.

الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته التاسعة من مساء غد باستاد السلام، والتى يسعى من خلالها الفريق الأحمر لتحقيق الفوز لتصحيح المسار والحفاظ على فرص صعوده فى صدارة المجموعة، حتى يتخطى أية مفاجآت قد تحدث خلال المباريات المقبلة.

غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم تغيب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق الجماعي الذي المقام حاليا علي ملعب التتش، فيما كان الحارس قد اكتفي بفقرة تأهيل وجلسة في الجيم خلال مران الأمس كما غاب لليوم الثانى على التوالى صالح جمعة لاعب وسط الفريق ولم يتحدد موقف اي منهما من الانضمام لقائمة الفريق للقاء بلاتنيوم غدا وان كانت فرص صالح تبدو صعبة نظرا لروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى فايلر .

صور.. تألق أبو جبل وجلسة بين كارتيرون واللاعبين أهم ملامح تدريب الزمالك خاض فريق الزمالك التدريب الأخير له في زامبيا استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد المقرر لها غدا السبت بتمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها بالعاصمة الزامبية لوساكا، ويحتاج الزمالك للفوز غدا للاستمرار في المنافسة علي احدي بطاقات التأهل لدور الـ 8 في البطولة ، بدأ المران بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد. Advertisements

عمر جابر لـ"الخليج 365": لا أعلم شيء عن مفاوضات الزمالك

أكد عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز، إنه لا يعلم شيء عن ما يثار في الفترة الأخيرة حول مفاوضات نادي الزمالك معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ، مؤكداً انه متواجد مع بيراميدز وتركيزه منصب على تحقيق بطولة مع الفريق سواء بطولة الدوري أو البطولة الكونفدرالية للموسم الجاري و التى يتصدرها فريقه برصيد 6 نقاط.