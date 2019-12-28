اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة.
الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة
غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم
صور.. تألق أبو جبل وجلسة بين كارتيرون واللاعبين أهم ملامح تدريب الزمالك
خاض فريق الزمالك التدريب الأخير له في زامبيا استعدادا لمباراة زيسكو يونايتد المقرر لها غدا السبت بتمام الساعة الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها بالعاصمة الزامبية لوساكا، ويحتاج الزمالك للفوز غدا للاستمرار في المنافسة علي احدي بطاقات التأهل لدور الـ 8 في البطولة ، بدأ المران بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.
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مروان محسن يشارك في مران الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي
خضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،لاختبار طبي للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي ، التي تقام في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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