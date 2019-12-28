شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة هشام شعبان مهاجم طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقرت الحالة الصحية للاعب هشام شعبان مهاجم طنطا عقب الاشعة المقطعية التى خضع لها صباح اليوم والتى أثبت تعرضه لارتشاح خفيف فى المخ عقب تعرضه للاصابة فى مران الفريق أمس أستعدادا لمواجهة أف سى مصر فى الدورى المصرى ، ومن المحتمل مغادرة اللاعب المستشفى خلال الـ24 ساعة القادمة عقب أطمئنان الاطباء على أستقرار الحالة ومقدرة اللاعب على تناول الاكل و الشرب بصورة طبيعية .

وتعرض هشام شعبان مهاجم الاهلى والمعار الى نادى طنطا لمدة موسم للإصابة بارتجاج فى المخ نتيجة اصطدام رأسه بكرة قوية أثناء التدريبات وجاءت الاسعافات الأولية للمهاجم هشام شعبان ثم تم نقلة الى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مقر التدريب .

.ويتواجد أكثر من لاعب ومسئول بنادي طنطا برفقة اللاعب فى إحدي المستشفيات الخاصة للإطمئنان على هشام شعبان

وشارك هشام شعبان فى مباراة فريقه أمام أسوان والتى أنتهت بتعادل الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى والتى أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .

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ويلاقى فريق أف سى مصر نظيرة طنطا ضمن مباريات الجولة الحادى عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاثنين 30 ديسمبر من الشهر الجارى على ستاد الكلية الحربية .

ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط بينما ياتى فريق أف سى مصر بالمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط .

يسعى مسئولو طنطا بالإتفاق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين على دعم مركزى المهاجم والجناح الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .