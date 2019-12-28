شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ضحك ولعب وشوية مهارات.. شاهد كيف استعد لاعبو الأهلى لبطل زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر استعدادا قويا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، التي تقام في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وظهرت المرح بين اللاعبين خلال المران أبرزهم الثنائى سعد سمير والمالى اليود يانج بينما جاء التدريب بالكرة بالايدى حيث تمكن سعد سمير ومروان محسن من التسجيل وأحتفالا بشكل رائع .

كاميرا سوبر كورة سجلت تفاصيل المران الأخير للاعبى الأهلى قبل المباراة المهمة، ورصد استعدادات اللاعبين لتلك المواجهة.

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ويستعد فريق الاهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي ، التي تقام في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مواجهة بلاتينيوم غدًا وفي رصيده ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية والهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف ، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته في مشوار دور المجموعات والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.