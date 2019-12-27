وولفرهامبتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويفوز بثلاثية في البريميرليج

الجمعة 27 ديسمبر 2019

افتتح التسجيل رحيم ستيرلينج لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لمصلحة المان بلو في الدقيقة 50.

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ثم قلص أداما تراوري النتيجة لمصلحة وولفرهامبتون في النتيجة 55.

وفي الدقيقة 82، تمكن راؤول خمينيز من إضافة هدف التعادل لمصلحة وولفرهامبتون، بعد تمريرة رائعة من أداما تراوري.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، تمكن مات دوهيرتي، من إضافة الهدف الثالث وهدف النقاط الثلاثة، لصالح وولفرهامبتون.

وبهذه النتيجة يبقى مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يرتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الخامس.