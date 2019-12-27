شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق أهلاوي كاسح في تاريخ مواجهات أندية زيمبابوي.. «هاتريك تاريخي للخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة بالنادي الأهلي، مساء السبت، بملعب السلام بالقاهرة، نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، حيث يمتلك بطل مصر 3 نقاط منحته احتلال المركز الثاني بالمجموعة، في حين يتذيلها بطل زيمبابوي بلا رصيد.

الأهلي كان على موعد مع الأندية الزيمبابوية في 10 مواجهات سابقة على مدار تاريخ مشاركاته الأفريقية، ونجح في تحقيق الانتصار في 8 منهم بينما خسر في مواجهة وحيدة وتعادل في أخرى، وسجل أصحاب الرداء الأحمر 17 هدفاً، بينما سكنت شباكهم 5 أهداف.

باكورة مواجهات الأهلي أمام أندية زيمبابوي كان في عام 1983 بملاقاة ديناموز هراري في دور الـ16 لأفريقيا للأندية أبطال الدوري وفاز المارد الأحمر ذهاباً إياباً بنتيجتي 4/1 و2/1، ونجح محمود الخطيب في تدوين «الهاتريك» القاري الأول في مسيرة الأهلي خلال مواجهة الذهاب بالقاهرة.

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ويواصل الأهلي تفوقه على أندية زيمبابوي ويفوز ذهاباً إياباً على حساب هايلاندرز بالدور الثاني لبطولة أفريقيا لأبطال الدوري 1991 بنتيجتي 3/1 و1/0، حيث سجل ثلاثية لقاء القاهرة كل من ربيع ياسين وعمرو أنور وطارق خليل، بينما سجل أيمن شوقي هدف الفوز في لقاء زيمبابوي.

التعادل الأول والأخير للأهلي أمام الزيمبابويين كان في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال 2007 في مواجهة هايلاندرز، قبل أن يفوز بثنائية في الإياب بالقاهرة عن طريق شادي محمد وفلافيو.

ويحصد الأهلي 6 نقاط من مباراتيه أمام ديناموز الزيمبابوي في مجموعة دوري الأبطال 2008، فيتفوق في القاهرة بنتيجة 2/1 بهدف قاتل لمحمد أبوتريكة مع صافرة النهاية ويتوهج نجم محمد بركات في زيمبابوي ويسجل هدف انتصار أبناء التتش والعودة بالنقاط الثلاثة.

أخر مواجهات الأهلي أمام أندية زيمبابوي تعود لعام 2010 والدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، وينال خسارته الوحيدة في مواجهة جانرز بهدف دون رد ويعود في القاهرة ليعبر العقبة بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد سمير وأحمد شكري.