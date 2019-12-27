شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بـ«حامد» و«علاء».. ويستقر على «عبدالغني» في الجبهة اليمنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع الثنائي طارق حامد ومحمود علاء، ومنحهم بعض التعليمات الخاصة وأبلغهم انهم يحملون عبئا كبيرا في قيادة الفريق في مواجهة الغد أمام زيسكو الزامبي.

واستقر كارتيرون على الدفع بالمدافع محمد عبدالغني في مركز الظهير الأيمن، بدلا من حازم إمام المصاب، ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل، محمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما ومحمد اوناجم «زيزو» وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.