شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر»: تركيزنا على مواجهة بلاتينينوم.. وأثق في قدرة لاعبي الأهلي على الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد السلام، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فايلر خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، ونقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه تحدث مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد، وضرورة تحقيق الفوز فيها، من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول المجموعة الثانية.

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وأوضح أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، مؤكدًا أن تركيزه بالكامل سيكون في مباراة الغد دون التفكير في أي أمور أخرى.

وأشار إلى أنه درس الفريق المنافس بشكل جيد، وأن كل مباراة يخوضها فنيًّا مع الفريق تمنحه فرصة أكبر لتشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الأهلي في مختلف البطولات.

وأشار فايلر إلى أنه يثق بشدة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لتحقيق الهدف المطلوب غدًا بالفوز على المنافس.