شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يتحدث عن لقبه الأهم.. والمرة الوحيدة التي شرب فيها الخمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مقابلته مع مجلة «DAZN»، عن كواليس فوزه ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016»، والتي فاز بها الفريق البرتغالي، مؤكدًا أن هذا هو اللقب الأهم في حياته المهنية.

وقال رونالدو: «كان لقب البطولة الأوروبية أهم بطولة فزت بها على الإطلاق، وكانت ليلة لا تصدق ولا تنسى لقد بكيت، وضحكت، وعانيت، وصرخت، وسكرت».

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وفي المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا الأخيرة «يورو 2016»، ضد فرنسا في باريس، استبدل كريستيانو، بعد وقت قصير من انطلاق المباراة بسبب إصابته في الركبة.

وتابع الدون: «خلال هذه المباراة، بكيت كثيراً لدرجة أنني شعرت بالجفاف، وخلال الاحتفالات، شربت كأساً من الشمبانيا وذهبت على الفور إلى رأسي، حيث إنني لم أشرب الخمر أبدًا، لكن هذا اليوم كان مميزًا جدًا».

وعن الاعتزال قال كريستيانو رونالدو إنه لا يفكر في أن يكون مدربًا: «في الوقت الحالي، إنه ليس شيئًا يهمني، وأوضح أنه ربما يكون ذلك في يوم من الأيام أشعر بالملل وتظهر الرغبة، لكنني لم أقل أبدًا،إذا أصبحت مدربًا، فسوف أكون محفزًا دائمًا».

بالإضافة إلى ذلك، اختار هدفه مع ريال مدريد، ضد يوفنتوس في عام 2018 كهدف خاص له، مشيدًا بالمدافعين بونوتشي وكيلليني ودي ليخت، ومدح في الطعام والثقافة الإيطالية: «أحب كل شيء عن يوفنتوس، لديهم ثقافة جيدة للغاية، إنه أفضل ناد في إيطاليا ولديهم تاريخ غير عادي».