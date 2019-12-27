- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يسعى لخطف هدف الإنتر ميلان في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
كشفت بعض التقارير الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على ضم مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت صحيفة لا ستامبا الإيطالية، أن يوفنتوس يراقب الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن "البيانكونيري" يسعى لضم مهاجم منخفض التكلفة في يناير لتدعيم مركز رأس الحربة، كما أن التعاقد مع جيرو سوف يكون بمثابة ضربة قوية لإنتر ميلان.
ولم يشارك المهاجم الفرنسي سوى في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع "البلوز" في كل البطولات، وارتبط بالانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الشتوي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يسعى لخطف هدف الإنتر ميلان في الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.