يوفنتوس يسعى لخطف هدف الإنتر ميلان في الميركاتو الشتوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

كشفت بعض التقارير الإيطالية، أن نادي يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على ضم مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضحت صحيفة لا ستامبا الإيطالية، أن يوفنتوس يراقب الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن "البيانكونيري" يسعى لضم مهاجم منخفض التكلفة في يناير لتدعيم مركز رأس الحربة، كما أن التعاقد مع جيرو سوف يكون بمثابة ضربة قوية لإنتر ميلان.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي سوى في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم مع "البلوز" في كل البطولات، وارتبط بالانضمام إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الشتوي.