رسمياً.. إبراهيموفيتش ينضم إلى ميلان لمدة 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

قام نادي ميلان الإيطالي بالإعلان رسمياً عن تعاقده مع المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لمدة 6 أشهر.



وأعلن ميلان عن مدة عقده مع اللاعب السويدي، حيث أكد في بيان له أن إبراهيموفيتش سيلعب مع الفريق لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

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ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن أشارت بعض التقارير الإعلامية أن اللاعب وقع على عقده مع النادي، مقابل 3 ملايين ونصف المليون يورو.

وكان إبراهيموفيتش أعلن مغادرته ناديه السابق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في نهاية نوفمبر الماضي.

وعاد إبراهيموفيتش مرة أخرى إلى ميلان، بعد 7 أعوام من رحيله عن الفريق في عام 2012، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. ويحتل ميلان المركز 11 في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة.