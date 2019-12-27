- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. إبراهيموفيتش ينضم إلى ميلان لمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019
قام نادي ميلان الإيطالي بالإعلان رسمياً عن تعاقده مع المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لمدة 6 أشهر.
وأعلن ميلان عن مدة عقده مع اللاعب السويدي، حيث أكد في بيان له أن إبراهيموفيتش سيلعب مع الفريق لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.
ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة، لكن أشارت بعض التقارير الإعلامية أن اللاعب وقع على عقده مع النادي، مقابل 3 ملايين ونصف المليون يورو.
وكان إبراهيموفيتش أعلن مغادرته ناديه السابق لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي في نهاية نوفمبر الماضي.
وعاد إبراهيموفيتش مرة أخرى إلى ميلان، بعد 7 أعوام من رحيله عن الفريق في عام 2012، لينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. ويحتل ميلان المركز 11 في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إبراهيموفيتش ينضم إلى ميلان لمدة 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.