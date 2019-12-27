شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز: عبد الله السعيد قائد مثالى ومواجهة المصرى صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحقيق أفضل نتيجة في أولى مبارياته مع الفريق أمام المصري التي ستقام مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ، وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم إن الوقت قصير للغاية، حيث تولى المهمة منذ ساعات قليلة فقط، ولكنه وعد بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما وأنه سيتولى تدريب الفريق مرتين فقط قبل اللقاء.

أضاف المدير الفني الجديد لبيراميدز: "المنافسة أمام المصري ستكون صعبة للغاية، توليت اليوم التدريب لاول مرة، تعرفت على كل اللاعبين، سأحاول أن أكون عند حسن ظن المسئولين الذين تعاقدوا معي".

وأردف قائلا: "لا توجد أي مباراة سهلة، بيراميدز تعادل في الدوري في اللقاء قبل الأخير بالدوري، على الرغم من تقديم الفريق مستوى جيد للغاية، رغم ضيق الوقت إلا أنه الأمر الجيد أن اللقاء المقبل سيكون داخل مصر وبدون سفر، هذا أمر جيد وسيساعدنا على التعرف باللاعبين بشكل أسرع" ، مضيفاً : "سوف استغل كل المعلومات المتاحة من الجهاز الفني القديم لمساعدتي على تقديم مستوى جيد وتحقيق النتيجة الأفضل، شاهدت العديد من المباريات للمصري، شاهدت لقاء بالأمس للتعرف على المنافس، لتسهيل المهمة للاعبي بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "شاهدت عبد الله السعيد في مباريات كأس العالم، لا يزال يحتفظ بمستواه الفني والبدني، إنه قائد مثالي للفريق، كما أنه لاعب رائع للغاية".

Advertisements

شدد على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة هام للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج ، وتم تعيين جهاز فني اجنبي بالكامل ويضم كل من : ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان ، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي ، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية ، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

تشاتشيتش سبق وأن تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.