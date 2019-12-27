شكرا لقرائتكم منتخب 2001 يخسر أمام النصر 2 - 4 وديا استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 أمام فريق النصر بنتيجة 2 / 4 ، فى اللقاء الودي الذى أقيم باستاد النصر فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا ، حيث لعب المنتخب المباراة بالعناصر الأساسية من اللاعبين المختارين للمعسكر و البالغ عددهم 56 لاعب.

كان منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين حقق الفوز على فريق إيروسبورت بهدفين دون رد أمس الخميس ، حيث اختار الجهاز الفنى للمنتخب 54 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري حيث تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وخاض ودية المنتخب أمام إيروسبورت القائمة البديلة التى اختارها الجهاز الفني لإختيار الأفضل من بينهم لضمه للقائمة الأساسية و أحرز الهدفين محمد سلامه لاعب الأهلي و محمد ميسي لاعب سيراميكا من ضربة جزاء.

واتفق جهاز المنتخب على أن تلتقي المجموعة الأولى من اللاعبين المنضمين للقائمة مع طلائع الجيش يوم 30 ديسمبر الجاري على الترتيب، فيما تلتقي المجموعة الثانية من اللاعبين يومي 26 و31 من الشهر الحالي.

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كشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا ، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

أضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة.