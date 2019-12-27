شكرا لقرائتكم أحمد الشناوى يعلن جاهزيته لمواجهة المصرى بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز جاهزيته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة التي ستقام الاحد المقبل فى إطار دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، حيث تعرض الشناوى للإصابة بكدمة فى اليد خلال مشاركته في المران الختامي لبيراميدز استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري والتي اقيمت علي استاد الجيش في السويس.

وشارك أحمد الشناوى في التدريب الجماعي لفريقه الذى اقيم مساء اليوم الجمعة علي ملعب الدفاع الجوى تحت قيادة المدير الفنى الجديد الكرواتي انتي تشاتشيتش .

يتصدر بيراميدز قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني ثم رينجرز بطل نيجيريا فى المركز الثالث و نواذبيو بطل موريتانيا فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط للفريقين.

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أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج ، وتم تعيين جهاز فني اجنبي بالكامل ويضم كل من : ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان ، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي ، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية ، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

تشاتشيتش سبق وان تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.