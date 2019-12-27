شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهد المران حضور المستشار محمد الكلية “أمين الصندوق” والمهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير ادارة التسويق والتعاقدات الذين حرصوا على مساندة الفريق من خارج الخطوط ، وقام الجهاز الفنى بتنفيذ أكثر من جملة فنية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء ،كما أدى حراس المرمى تدريبات على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضيات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير ، قبل أن يختتم بتقسيمة قدم خلالها كل لاعب فيها أفضل ما لديه لنيل ثقة المدير الفنى.
ويستضيف زعيم الثغر شقيقه الإسماعيلى غدا السبت باستاد الإسكندرية لحساب منافسات دور الــ8 ببطولة كأس العرب للاندية الأبطال.
وتم عقد جلسة قبل انطلاق المران بين مسئولو الإسماعيلي و الاتحاد تم خلالها تبادل الأحاديث والسعى لتعزيز العلاقات بشكل أكبر بالناديين والتأكيد على أن تلك المباراة تقام بين شقيقين.
نظم مسئولو فريق الاتحاد استقبال بالورود للاعبى فريق الإسماعيلى ، فور وصولهم ملعب الإسكندرية تمهيدا لخوض مرانه الختامى ،وذلك استعدادا لقمة الديربى الساحلى غدا السبت فى ذهاب دور الــ8 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال ، و الاجواء كانت مثالية وظهرت علامات الأخوة والمحبة والود بين الجانبين قبل اللقاء الذى سيقام بحضور جماهيرى كبير.
ويتطلع الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية فى الإسكندرية تسهل من موقفه قبل خوض لقاء الإياب بالإسماعيلية يوم 24 يناير المقبل باستاد الإسماعيلية.
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