شكرا لقرائتكم زيسكو ضد الزمالك.. الأبيض يرتدى الزى الأزرق أمام بطل زامبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة عن ارتداء الفريق الأبيض الزي الأزرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر كما يرتدي فريق زيسكو الزي البرتقالي والحارس الزي الرمادي.

وحضر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك مع زيسكو الزامبى من جانب النادى الأبيض، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق ومحمد عيد عضو الجهاز الطبي ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

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ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

ويتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ثم أول أغسطس الأنجولى برصيد نقطتين فى المركز الثالث ثم زيسكو يونايتد الزامبى صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، وجاء ذلك الترتيب بعدما حقق نادى مازيمبي الكونغولي نقطة من تعادلا مثيرا اليوم أمام أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، أحرز هدف مازيمبى رينفورد كالابا فى الدقيقة 9 ، وأدرك مولمبو لاعب أول أغسطس هدف التعادل فى الدقيقة 13 ليكتفى كل فريق بالحصول على نقطة ويبحث الزمالك عن الفوز غدا لمواصلة التقدم نحو هدفه بحصد بطاقة التأهل إلى الدور التالى فى منافسات البطولة الأفريقية.