شكرا لقرائتكم وايلدر وفيوري يعلنان التحدي قبل نزالهما المرتقب في فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لجأ الملاكمان تايسون فيوري وديونتاي وايلدر إلى حساباتهما على موقع تويتر يوم الجمعة لإشعال الأجواء قبل نزالهما المرتقب في لاس فيغاس العام المقبل بعد تعادلهما العام الماضي الذي حافظ لوايلدر على لقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل.

وكتب الأمريكي وايلدر "ستُحسم الأمور تماما بعد يوم 22 فبراير. سأكمل المهمة التي بدأتها. أثبتت قدراتي عدة مرات وسأكرر ذلك مجددا في فبراير"، فيما قال البريطاني فيوري باقتضاب "شاهدوني وأنا أطرح ديونتاي وايلدر أرضا وأقضي عليه". وأفادت تقارير سابقة بأنهما سيتقاسمان إيرادات النزال المرتقب.