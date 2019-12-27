أول ظهور لـ هنادي مهنى بعد خطوبتها من أحمد خالد صالح

شاركت الفنانة الشابة هنادي مهنى جمهورها بأول صور تجمعها بخطيبها الفنان احمد خالد صالح عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وحرصت هنادي على توجيه رسالة رومانسية لخطيبها قائلة: "طوبى لأفضل رجل يمكن أن يطلبه أي شخص على الإطلاق ، وينتهي عام 2019 على أعلى مستوى love أحبك أحمد خالد خطيبي❤"

وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتستعد النجمة هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.