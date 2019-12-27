بيراميدز يتعاقد مع المدرب الكرواتي تشاتشيتش









اسماء السيد - أعلن نادي بيراميدز المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التعاقد مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديدا لفريق لكرة القدم، خلفا للفرنسي المقال سيبستيان ديسابر لتراجع نتائج الفريق محليا.

وسيبدأ تشاتشيتش (66 عاما) عمله رسميا في مباراة فريقه المقبلة ضد المصري البورسعيدي الاحد المقبل، في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الافريقي.

ويمتلك تشاتشيتش سيرة ذاتية جيدة حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي حيث اشرف عليه في نهائيات كأس اوروبا 2016 عندما بلغ دور الـ16 قبل ان يخسر امام نظيره البرتغالي صفر-1 علما بأن الأخير توّج باللقب بفوزه على فرنسا الدولة المضيفة 1-صفر بعد اللتمديد.

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واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد خسارتين امام ايسلندا وتركيا ثم تعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسيعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي عن كافة تفاصيل التعاقد مع تشاتشيتش في مؤتمر صحافي الجمعة بحضور المدير الفني الجديد وجهازه المعاون.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد 16 نقطة، من عشر مبارايت، متخلفا بفارق ثماني نقاط، عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل.