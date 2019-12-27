شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: رحيل عبدالله السعيد عن بيراميدز مرفوض .. وسنجدد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن رحيل عبدالله السعيد عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى الأول من يناير أمر مرفوض تمام ، فالسعيد من العناصر الأساسية التى لا غني عنها فى الفريق، ورغبتنا فى بقائه جدية وليست تصريحات إعلامية.

كانت أنباء قوية قد ترددت عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع عبد الله السعيد لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكد هاني سعيد فى تصريحات لقناة TIME SPORTS عبدالله مستمر معنا ، وهناك جلسة جمعتنا وسيتم تجديد عقده خلال الساعات المقبلة ، فهو لاعب كبير و إضافة لاي فريق.

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أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي ديسابر الذي تمت اقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج ، وتم تعيين جهاز فني اجنبي بالكامل ويضم كل من : ايميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا مدربان مساعدان ، ودراجو كونديتش مدرب حراس مرمي ، و ليونارد صوفينا مدرب لياقة بدنية ، و يوزو تاديتش محللا للأداء، فيما يضم الجهاز الفني محمود فتح الله مدربا عاما وعمرو مختار مدرب مساعد فقط كمصريان داخل الجهاز.

تشاتشيتش سبق وأن تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول خلال الفترة من 21 سبتمبر 2015 وحتي 7 أكتوبر 2017، وقاد منتخب بلاده في 25 مباراة، حقق خلالها الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 4 مباريات وتعرض للخسارة في 6 مباريات، ونجح المنتخب الكرواتي في احراز 50 هدف تحت قيادته وتلقت شباكه 24 هدفا فقط.

أول مباراة للمدير الفني الجديد لبيراميدز مع منتخب كرواتيا كانت بتاريخ 10 أكتوبر 2015 امام منتخب بلغاريا وانتهت بفوز كرواتيا بثلاثية نظيفة، فيما جاءت اخر مباراة امام منتخب فنلندا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 6 أكتوبر 2017.