شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الجهاز الفني يحذر لاعبي المقاصة قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، جلسة مع اللاعبين بعد تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة ، لتحفيزهم وتجهيزهم نفسيا قبل مواجهة الأهلي والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بالدورى، وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز في المرحلة المقبلة ونسيان المباريات الماضية ، والاستعداد القوي قبل مواجهة الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة ومصالحة جماهير المقاصة ، خاصة وأن المنافس يتصدر القمة بجدارة ويسعي لاستمرار نتائجه الإيجابية.

وشدد الجهاز الفني على اللاعبين بأن الفترة المقبلة لا تتحمل أي تعادل أو خسارة للنقاط، خاصة أنه يثق في قدرتهم الفنية العالية، من أجل العودة للانتصارات ، موضحًا أنه سيمنح الفرصة للملتزمين والجادين فقط.

وحذر الجهاز الفني اللاعبين من التهاون مثلما حدث في مباريات الماضية ، مؤكدا انها كبوة لن تتكرر خاصة أنه يعلم أن لاعبي المقاصة هم الأفضل في مصر وقادرون على تصحيح المسار.

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وكان فريق المقاصة قد أدى مرانه علي الملعب الفرعي بالدفاع الجوي ، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين ، ويواصل الثلاثي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد دبش وشريف حازم التدريبات التأهيلية الجادة لاستعادة فورمتهم العالية.

وركز المدير الفني خلال المران علي كيفية استغلال الفرص ، والضغط علي المنافس والارتداد السريع واللعب من لمسة واحدة.

فيما خضع أيمن حفني صانع العاب المقاصة لبرنامج تأهيلي مكثف تحت أشراف مدرب الأحمال الفرنسي جريج بفريق مصر للمقاصة، وذلك حتي يكون جاهز للمشاركة في المباريات فور حل ازمة قيده في صفوف الفريق في يناير المقبل، عقب فشل نادي مصر المقاصة من قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب استنفاذ الخمس تبديلات للنادي في قائمة الموسم الحالي.

من ناحية أخرى وصل الناشئ المغربي خالد مرشوح للقاهرة اليوم ، وشارك في المران الجماعي للفريق والذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري