شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي: مدير تعاقدات الأهلي يطير لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيري ايليكي يطير أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي خلال الأيام القادمة، وبالتحديد بعد انتهاء إجازة الكريسماس، لسويسرا لإنهاء صفقة النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي القادم، ليصبح ايليكي ثاني الصفقات الحمراء بعد كهربا الذي أنضم للفريق الأحمر رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف بداية من الشتاء المقبل، حيث يصر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التعاقد مع ايليكي، مفضلاً المهاجم النيجيري على كافة المهاجمين المعروضين عليه، رافضاً مقترح لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم في الشتاء. مارسيلو أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوى Advertisements تأكد خروج حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي للإعارة لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها إنبي والإسماعيلي، ووافق رينيه فايلر، على إعارة حسين السيد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق منذ عودته من الإعارة في نادي الاتفاق السعودي، وكان مارسيلو على مقربة من الانتقال للإسماعيلي مطلع الموسم الجاري، إلا أن الخلاف المادي بين الطرفين حال دون اتمام الصفقة في وقتها ليستمر اللاعب داخل القلعة الحمراء. استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة رينيه فايلر على تحديد موعد مشاركة الفريق الأحمر فى مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق، عقب عودة الأهلى من رحلة زيمبابوى ومواجهة بلاتنيوم فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها العاشر من شهر يناير المقبل. نشر الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الاهلى ، صورة تجمعه بزوجته ونجله أثناء الاحتفال بالكريسماس عبر حسابه الشخصى على تويتر، ورفض جيرالدو فى وقت سابق فكرة الإعارة لأى نادٍ مصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأعلن اللاعب رغبته فى الرحيل خارج مصر حال رغبة الأهلى إعارته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.