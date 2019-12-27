شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى جاهز لحراسة مرمي بيراميدز أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز جاهزيته لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة التي ستقام الاحد المقبل فى إطار دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، حيث تعرض الشناوى للإصابة بكدمة فى اليد خلال مشاركته في المران الختامي لبيراميدز استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري والتي اقيمت علي استاد الجيش في السويس.

وشارك أحمد الشناوى في التدريب الجماعي لفريقه الذى اقيم مساء اليوم الجمعة علي ملعب الدفاع الجوى تحت قيادة المدير الفنى الجديد الكرواتي انتي تشاتشيتش .

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يتصدر بيراميدز قمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثاني ثم رينجرز بطل نيجيريا فى المركز الثالث و نواذبيو بطل موريتانيا فى المركز الرابع بدون رصيد من النقاط للفريقين.