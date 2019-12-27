اتحاد الكرة يدرس إجراء تعديلات فى المناطق بسبب سوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إجراء تعديلات فى بعض المناطق خلال الفترة المقبلة ، بعد وصول أكثر من شكوى لعدد من المناطق ، التى لا تؤدي عملها بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة ورغبة اللجنة فى تطوير المنظومة بالكامل وعلي رأسها الفروع و المناطق.

ووصل لمسئولو اللجنة الخماسية و المدير التنفيذى باتحاد الكرة أكثر من شكوى من عدد من المناطق على رأسها سوهاج بعد تدخلات المدير التنفيذى هشام أبو حديد فى تعيينات المراقبين للمباريات ووضع إسمه فى مراقبة المباريات أكثر من مرة وهو ما دفع المراقبين للشكوى للجنة مسابقات القسم الثاني من المجاملات فى التعيينات.

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أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هناك دراسة سيتم الإنتهاء منها خلال الفترة المقبلة للمناطق و الفروع و البحث عن خطة لتوحيد آلية العمل بها ، إلى جانب ربط جميع المناطق و الفروع إليكترونيا باتحاد الكرة ، كما حدث فى نظام السيستم الخاص بانتقالات اللاعبين، إلى جانب إجراء تعديلات فى بعض المناصب داخل المناطق لتطويرها ، وضخ بعض الشباب بهذه المناطق و الفروع.

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ملف لجنة شئون اللاعبين إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، من أجل إنهاء الشكاوى المتأخرة ورغبة اللجنة فى الانتهاء من أكبر قدر من الملفات الهامة خلال الأيام المقبلة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل 2020، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.