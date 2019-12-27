شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يستعد لمباراة الزمالك وزيسكو عبر " تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المغربي اشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك، صورة له في تمرين الزمالك عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " وذلك قبل 24 ساعة من مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي والمقرر اقامتها غدا في العاصمة الزامبية لوساكا ، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز غدا للاقتراب نحو التأهل لدور الـ 8 من البطولة، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراتين ، خلف مازيمبي صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

واختتم اليوم فريق الزمالك استعداداته لمباراة زيسكو يونايتد المقرر لها غدا السبت ، حيث بدأ المران الأخير اليوم بجلسة سريعة بين كارتيرون المدير الفني للزمالك واللاعبين للحديث حول اخر الاستعدادات لمباراة الغد.

الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أشرف بنفسه علي عملية الإحماء بالجرى حول الملعب في بداية المران ، كما اجتمع كارتيرون مع سامى الشيشينى المدرب العام للزمالك، أثناء عملية الإحماء فى مران الفريق، وذلك للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو الزامبى التى سيتم تنفيذها فى المران، حضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران الفريق وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الغد.

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وقسم كارتيرون لاعبى الزمالك لثلاث مجموعات خلال المران حيث يخوض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة أتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب، خاض حراس مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي فى التصدي للتسديدات من منطقة الجزاء.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا بعد التراجع على المستوى المحلى فى الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى.