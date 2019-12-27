شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك وسموحة في دوري السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات اليوم بالجولة الثالثة من الرحلة الثانية بدورى سوبر كرة السلة رجال و التى تقام على ملاعب الأندية عن فوز كل من الاهلى والزمالك و سموحة و الاتحاد على منافسيهم، حيث تغلب الأهلى على الجزيرة بنتيجة 86/ 82 و فاز الزمالك على مصر التأمين بنتيجة 79/ 59 ، اما سموحة فتغلب على سبورتنج 84/ 82 فيما يخص الاتحاد السكندرى ففاز على طلائع الجيش 70/ 66

يخص مباريات العودة بين هذه الفرق فتقام يوم السبت 25 يناير المقبل ، ومن المقرر أن تختتم هذه المرحلة يوم 30 ديسمبر على مستوى مباريات الذهاب ، على أن تبدأ مباريات العودة يوم 18 يناير ، وحتى 28 من نفس الشهر

بدأ اتحاد كرة السلة التنسيق مع أحمد مرعى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ، لبحث تأجيل بعض مباريات دورى السوبر فى إطار استعداد المنتخب للمشاركة فى التصفيات الأفريقية التى تقام فبراير المقبل، وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته عقب الإخفاق فى بطولة الافروكان التى أقيمت بمالى يوليو الماضى، ومن المقرر أن يعقد اتحاد كرة السلة مؤتمرا صحفيا غدا لتقديم الجهاز الفنى الجديد للإعلام

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ويتولى الجهاز الفنى المهمة ووضع الخطة استعدادا للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية التى تقام فبراير المقبل .

وتٌعد التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة هى أولى منافسات المنتخب خلال الفترة المقبلة ، والتى سيتم خلالها توقف بعض من مباريات البطولة المحلية ، نظرا لمشاركة عدد من لاعبى الأندية فى قوام المنتخب .

وأقيمت قرعة التصفيات فى رواندا ، الأسبوع الماضى، وأسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الخامسة بجانب كلا من منتخبات أوغندا والمغرب.