شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: مواجهة المصرى صعبة .. والسعيد قائد مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحقيق أفضل نتيجة في أولى مبارياته مع الفريق أمام المصري التي ستقام مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية ، وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم إن الوقت قصير للغاية، حيث تولى المهمة منذ ساعات قليلة فقط، ولكنه وعد بتقديم أفضل ما لديه، لا سيما وأنه سيتولى تدريب الفريق مرتين فقط قبل اللقاء.

أضاف المدير الفني الجديد لبيراميدز: "المنافسة أمام المصري ستكون صعبة للغاية، توليت اليوم التدريب لاول مرة، تعرفت على كل اللاعبين، سأحاول أن أكون عند حسن ظن المسئولين الذين تعاقدوا معي".

وأردف قائلا: "لا توجد أي مباراة سهلة، بيراميدز تعادل في الدوري في اللقاء قبل الأخير بالدوري، على الرغم من تقديم الفريق مستوى جيد للغاية، رغم ضيق الوقت إلا أنه الأمر الجيد أن اللقاء المقبل سيكون داخل مصر وبدون سفر، هذا أمر جيد وسيساعدنا على التعرف باللاعبين بشكل أسرع" ، مضيفاً : "سوف استغل كل المعلومات المتاحة من الجهاز الفني القديم لمساعدتي على تقديم مستوى جيد وتحقيق النتيجة الأفضل، شاهدت العديد من المباريات للمصري، شاهدت لقاء بالأمس للتعرف على المنافس، لتسهيل المهمة للاعبي بيراميدز".

وأنهى حديثه قائلا: "شاهدت عبد الله السعيد في مباريات كأس العالم، لا يزال يحتفظ بمستواه الفني والبدني، إنه قائد مثالي للفريق، كما أنه لاعب رائع للغاية".

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