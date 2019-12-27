حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة الأهلى يستبعد محمود وحيد ومروان محسن من مباراة بلاتينوم وعودة ربيعة غياب شريف إكرامي وصالح جمعة عن مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة بلاتينيىوم الأهلي عن مواجهة بلاتنيوم : هدفنا واضح ولن نأمن غدر كرة القدم فضل يطالب شئون اللاعبين بإنهاء الشكاوى المتأخرة للاعبين والأندية قبل يناير اتحاد الكرة يؤجل احتفالية المنتخب الاوليمبي Advertisements صور.. تألق أبو جبل وجلسة بين كارتيرون واللاعبين أهم ملامح تدريب الزمالك عمر جابر لـ"الخليج 365": لا أعلم شيء عن مفاوضات الزمالك رسمياً.. الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرًا فنيًا لبيراميدز مروان محسن يشارك في مران الأهلي بعد اجتياز الكشف الطبي عمر السعيد ينتظر موقف الزمالك من عرض الاتحاد السكندرى لضمه

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