رامي ربيعة : لا فرق بين قديم وجديد في الاهلي وأي 11 لاعبا هدفهم الفوز فقط

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واوضح ربيعه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بلاتينوم ، إن لاعبي الأهلي لديهم دوافع قوية لتحقيق الفوز غدا علي بلاتينيوم من أجل مواصلة المشوار الإفريقي بشكل جيد مؤكدًا علي أن اللاعبين يدركون جيدا أهمية بطولة إفريقيا لناديهم وجماهيرهم التي تبقي اقوي دافع لهم لاستكمال مشوار البطولات بنجاح.
أضاف ربيعة أن جميع لاعبي الأهلي لديهم إصرار شديد علي حصد بطولة إفريقيا هذا الموسم من أجل إسعاد جماهير الفريق التي نبقي خير داعم للفريق في مختلف البطولات.
وذكر مدافع الأهلي إن الجميع يقدر جيدا حجم المسئولية الملقاة علي عاتقهم من أجل إسعاد الجماهير مشيرا إلي أن أي 11 لاعب غدا في الملعب سيكونوا قادرين علي تحقيق الفوز واضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات مؤكدًا أن الجميع سيكون علي قلب رجل واحد لتحقيق الفوز.
وأتم ربيعة : لا فارق بين لاعب جديد واخر قديم داخل الفريق فالجميع داخل الأهلي لديه هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات من أجل التتويج بالبطولات واسعاد جماهير الأهلي في كل مكان.
وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.
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