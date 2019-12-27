شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: عقدى مستمر مع بيراميدز وهدفنا تحقيق بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز إن عقده ممتد حتى نهاية الموسم الجاري ومستمر مع الفريق والتجديد أو الاستمرار مع النادي ما يزال بعيد ، والفريق أمامه مباريات هامة بالدوري المصري ، أو البطولة الكونفدرالية ، يجب التركيز فيها ثم أي شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك، ولكنه مستمر لنهاية عقده مع بيراميدز.

وأكد السعيد إن مباراة المصري المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثالثة للبطولة الكونفدرالية هامة للغاية من أحل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضعان الفريق في الدور القادم ويبدأ التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات هامة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.

كانت أنباء قوية قد ترددت عن دخول الزمالك فى مفاوضات مع عبدالله السعيد لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

أضاف القائد بأن طموح اللاعبين هو الفوز في كل المباريات وتحقيق الألقاب وأنه يتمنى تحقيق أول بطولة مع النادي في هذا الموسم وتمنى أن يكون الفريق على قدر من المسئولية.

شدد على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة هام للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

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