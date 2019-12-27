شكرا لقرائتكم خبر عن تاسيس اتحاد مصري "للجيت كون دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة الشباب والرياضة على إشهار اتحاد جديد للعبة "للجيت كون دو" خلال الفترة المقبلة ، حيث عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة أجتماع مع صاحب السمو الملكي الأمير ترك بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي للجيت كون دو و تناول الاجتماع الاتفاق علي إنهاء أجراءت تنفيذ و أشهار اتحاد مصري رياضي للعبة خلال الفترة المقبلة والعمل علي أشراك أكبر عدد من الشباب لممارسة اللعبة والعمل علي أنتشارها .

يذكر أن اللعبة تعتبر مزيج بين ألعاب "الكونغو فو والتايكوندو والجودو" ،تعتبر لعبة جيت كون دو من أجمل و أرقى الفنون القتالية ، فقد بدأ أهتمام الشباب بها يزداد فى السنوات الأخيرة و خاصة بعد ظهور البطل الأسطورة " ملك الجيت كون دو " " بروس لى و هنا يجب الإشارة إلى أن فن جيت كون دو و إن كان رياضة للدفاع عن النفس إلا إنه يختلف عن غيره من الرياضات كالتايكوندو و الأيكيدو و الكاراتيه وو غيرها من الألعاب .

وتمتاز لعبة "جيت كون دو" عن غيرها بالتنوع و الشمول ، وتباين الحركات بما يجعلها مناسبة لجميع الأعمار و جميع المستويات ، ونجد الأساليب الشمالية تناسب ذوى اللياقة العالية و القفز العالى و كذلك الأساليب الجنوبية و هى تعتمد على حركات الذراعين و هى تناسب ذوى الأجسام و القوية متوسطة اللياقة و المرونة و كذلك فإن بعض أساليب الكونغ-فو عنيف و بعضها خفيف فيمكن للمرء أن يختار ما يناسبه من بينها.

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وأطلق صباح اليوم الجمعه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والسفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، بمحافظة السويس شارة بدء ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة، والذي يخصص عائده هذا العام لصالح المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة.

وقال الدكتور أشرف صبحى، "إن ماراثون زايد الخيرى أصبح تقليدًا رياضيًا سنويًا ينتظره الجميع، ويؤكد مدى عمق العلاقات القائمة بين الجانبين المصرى والإماراتى، كما أن له العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بأهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، فضلاً عن دوره الحيوى فى دعم المؤسسات الخيرية بالمجتمع".

وأكد وزير الشباب والرياضة إقبال الشباب المصرى للتسجيل والمشاركة فى فعاليات الماراثون ليصبح تظاهرة رياضية سنوية تغلفها روابط الإخوة بين الشعبين الشقيقين المصرى والإماراتى، لافتاً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة من الماراثونات الرياضية على مدار العام فى جميع محافظات الجمهورية فى ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة.