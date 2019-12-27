شكرا لقرائتكم خبر عن غرق نورماندى تو.. عبد الواحد السيد يتعرض لفاجعة بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عبد الواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك السابق، إلى فاجعة غرق "اليخت" الخاص، على أحد الشواطئ فى مصر، بعد موجة من الطقس السيئ شهدتها البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر حارس الزمالك السابق، صورة لليخت بعد غرقه، صحبها بتعليق: "قدر الله وما شاء فعل الحمد لله على السراء والضراء.. نورماندى تو".



عبد الواحد السيد

وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات المواسية لنجم الزمالك السابق، التى دعت له بالعوض والصبر على ما بلاه.

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وفى سياق آخر، أكد عبد الواحد السيد أن بطولة الدورى المصرى لم تحسم لفريق الأهلى ولكنه أفضل المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم بعد الأداء الجيد فى المباريات التى لعبها حتى الآن.

وأوضح السيد خلال تصريحات إعلامية: "الأهلى كان بيلم كل اللاعيبة فى مصر وإحنا كان بيجيلنا فرز تانى وثالث، كان فى لا عيبة بتدخل أوضة اللبس معرفعهمش يقعدوا شوية ويمشوا " .

وأشار حارس الزمالك السابق أن محمود عبد الرازق " شيكابالا " يمتلك صفات القائد ويستحق قيادة الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.