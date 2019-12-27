محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
تحدث عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز، عن تجديد عقده مع ناديه والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
السعيد قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء المصري البورسعيدي إن التجديد أو الاستمرار مع النادي لا يزال بعيد.
وأضاف :"أمامنا مباريات هامة يجب التركيز فيها ثم أي شيء خارج الملعب يمكن الحديث فيه بعد ذلك".
وشهدت الساعات الماضية ارتباط السعيد بالانتقال للزمالك في الصيف المقبل خاصة بعد نهاية عقده مع بيراميدز.
وعن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الكونفدرالية، قال :"المباراة هامة للغاية، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضع أي من الفريقين للدور المقبل".
وعبّر صاحب الـ34 عامًا عن أمنيته في تحقيق أول بطولة مع بيراميدز خلال هذا الموسم، ونتمنى أن نكون على قدر المسئولية.
وأنهى :"الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج لكن الفوز على وادي دجلة كان مهمًا للغاية، المدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط".
ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.
ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط متساويًا مع المصري البورسعيدي، في المقابل يأتي الثنائي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو في المركز الثالث والرابع بدون أي نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء ارتباطه بالزمالك.. السعيد يوضح موقفه من الرحيل عن بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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