"نعلم أهمية دوري الأبطال".. ماذا قال فايلر عن مباراة بلاتينيوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن فريقه يتعرض لضغط مباريات في الفترة الأخيرة.

وأضاف المدير الفني للأهلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بلاتينوم :"هناك ضغط للأهلي من خلال خوض مباراتين بعد كل ثلاثة أيام".

وتابع :"ما نتعرض له هذا أمر واقع ويجب التعامل مع مثل هذه الظروف ونستعد بشكل جيد وقوي قبل كل مباراة".

وعن البطولة الأفريقية، أوضح :"نعلم أهمية بطولة دوري أبطال أفريقيا عند الجماهير، أغلقنا ملف الدوري حاليًا".

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وأكمل :"نتعامل مع كل مباراة على حدة، تركيزنا بالكامل سيكون في مباراة الغد دون التفكير في أي أمور أخرى".

وأنهى :"مباراة بلاتينوم هامة ونسعى للفوز والحصول على نقاط المباراة، جميع اللاعبين جاهزين للمباراة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه بلاتينيوم غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في الترتيب الثاني بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع الهلال السوداني، في المقابل يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد ست نقاط ويتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط.