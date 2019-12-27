رامي ربيعة: جاهزون للفوز أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، إنهم يستعدون بقوة لمباراتهم أمام نظيرهم بلاتينيو لتحقيق هدفهم من المباراة بالفوز.

الأهلي يلتقي نظيره بلاتينيوم مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف ربيعة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مساء اليوم الجمعة:"ميع اللاعبين لديهم هدفًا واحدًا ومحدد وهو تحقيق الفوز في مباراة الغد لحصد ثلاث نقاط جديدة في دور المجموعات، تسهم في قطع خطوة جديدة نحو الأدوار المقبلة من البطولة".

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وأوضح مدافع الأهلي، أن اللاعبين لديهم دوافع قوية لتحقيق الفوز على بلاتينيوم؛ لمواصلة المشوار الإفريقي بشكل جيد، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية بطولة إفريقيا لناديهم وجماهيرهم، التي تبقى أقوى دافع لهم لاستكمال مشوار البطولات بنجاح.

وتابع:"الجميع يقدر جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؛ لإسعاد الجماهير"، مشيرًا إلى أن أي 11 لاعبًا غدًا في الملعب سيكونون قادرين على تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق بدور المجموعات.:"الجميع سيكون على قلب رجل واحد لتحقيق الفوز".

وأتم ربيعة حديثه بـ "لا فارق بين لاعب جديد وآخر قديم داخل الفريق، فالجميع داخل الأهلي لديه هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات من أجل التتويج بالبطولات وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".