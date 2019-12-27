مصدر لمصراوي: سموحة يستهدف مهاجم الأهلي.. واللاعب يُرحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
اهتم نادي سموحة السكندري بمهاجم الأهلي صلاح محسن أملاً في الحصول على خدماته في شهر يناير المقبل.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللاعب حظي باهتمام كبير من النادي السكندري.
وأشار المصدر إلى أن مهاجم الأهلي رحب بالانتقال إلى سموحة الذي يقوده حسام حسن، من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسياً.
ويأمل صلاح محسن في أن يُشارك أساسياً حتى نهاية الموسم الجاري للحفاظ على فرصته في المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.
وأشار المصدر إلى أن صلاح محسن لديه اهتمام وعرض من نادي إنبي لكنه يقل مادياً عن العرض السكندري وأقل جدية.
وإذا وافق الأهلي سيحصل مهاجمه الشاب على مليون جنيه نظير فترة إعارته حتى نهاية الموسم الجاري، بينما توقف عرض إنبي عند 600 ألف جنيه فقط.
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