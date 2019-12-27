لمصلحة الزمالك.. بريميرو دي أوجوستو يتعادل مع مازيمبي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق مازيمبي الكونغولي تربعه على قمة المجموعة الأولى بالتعادل الإيجابي أمام بريميرو دي أوجوستو في المباراة التي أقيمت بأنجولا ضمن المرحلة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح مازيمبي في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط يليله بريميرو دي أوجوستو برصيد نقطتين ثم زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطة.

هذه النتيجة جاءت في مصلحة الزمالك والذي سيواجه زيسكو الزامبي غدًا السبت على ملعب الأخير ضمن مباريات نفس المرحلة حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

Advertisements

المباراة شهدت هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثامنة حيث استطاع فريق مازيمبي أن يسجل هدف التقدم مبكرًا في شباك أصحاب الأرض عن طريق الزامبي رينفورد كالابا.

بطل أنجولا نجح في تعديل النتيجة سريعًا عن طريق مابولو في الدقيقة 13 لتصبح النتيجة (1-1).

وحاول بطل أنجولا عن طريق صاحب هدف التعادل مابولو إدراك الهدف الثاني في الدقيقة 26 إلا أن تسديدته ارتطمت في العارضة وتحولت الكرة للخارج.

ومن المقرر أن يتجدد المواجهة بين الفريقين مرة أخرى عندما يستضيف مازيمبي بطل أنجولا في العاشر من يناير المقبل.