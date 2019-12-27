يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في الساعة الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولةالثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسياليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي في نفس الموعد غدا السبت.
شاهد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري الأبطال
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.