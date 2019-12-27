مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو في دوري الأبطال

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في الساعة الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي في نفس الموعد غدا السبت. شاهد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري الأبطال اليوم بمدينه ندولا في الثالثة عصرا على ملعب ليفي مواناواسا الذي يقام عليه لقاء الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي في نفس الموعد غدا السبت.

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