كارتيرون يلقي محاضرة فنية للاعبين عن مواجهة زيسكو

ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي محاضرة على اللاعبين في احدى قاعات الفندق تناول فيها كل كبيرة وصغيرة عن مباراة الغد أمام فريق زيسكو الزامبي. وصغيرة عن مباراة الغد أمام فريق زيسكو الزامبي. كما تحدث سامي الشيشيني المدرب العام خلال المحاضرة عن نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من خلال شريط فيديو تم عرضه خلال المحاضرة. عن نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من خلال شريط فيديو تم عرضه خلال المحاضرة. ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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