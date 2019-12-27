بعد إعلان إعتزاله .. أبرز المعلومات عن طارق التايب

تصدر اللاعب الليبي طارق التايب، معدلات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل، في الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان إعتزاله من خلال مباراة بين الهلال السعودي والأهلي المصري المقرر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض في مهرجان اعتزاله في النصف الثاني من شهر يناير القادم.

وقدم طارق التايب، الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على مساندته ورعايته لمهرجان اعتزاله كما شكر إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأيضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على حسن الاستقبال والموافقة الفورية على خوض اللقاء".

وبعد موافقة النادي الأهلي بمشاركة مباراة الإعتزال، قام رواد مواقع التواصل الإجتماعي والجماهير، بالبحث حول كافة المعلومات والتاريخ الكروي لللاعب الليبي طارق التايب، الذي ولد في يوم 25 فبراير لعام 1977، وبدأ مشواره الكروي في نادي أهلي طرابلس عام 1988، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعد 6 سنوات فقط .

مسيرة احترافية كبيرة للاعب طارق التايب، بدأها بالإنضمام لصفوف بيرامار البرتغالي، أحد أندية الدرجة الثانية حينها، ولكنه لم يكمل معه سوى موسم واحد فقط، ليقرر العودة للملاعب العربية عبر بوابة نادي الصفاقسي التونسي، ورغم تلقيه عرضًا من

يوفنتوس الإيطالي عام 1995، إلا أن الاتحاد الإيطالي رفض منحه الموافقة على الانضمام للسيدة العجوز.

كما أن تراجع منتخب بلاده في التصنيف منعه من تحقيق حلم الاحتراف بالمشاركة مع نادي وست هام الإنجليزي، عام 2000، وذلك بسبب مخالفته لأحد شروط الالتحاق بالدوري الإنجليزي، ليستمر داخل الملاعب التونسية حتى عام 2004، ممثلاً خلالها الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي التونسي، وفقا لما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.

Advertisements

ولمدة موسمين بداية من عام 2004 انضم طارق التايب، قادمًا من الصفاقسي التونسي إلى نادي "غازي عنتاب سبور" التركي، قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية، بانتقاله لصفوف الهلال السعودي، بداية من عام 2006 حتى عام 2009، ليقدم أفضل مستوياته، حيث لعب معهم 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا، قبل خوضه تجربه قصيرة في السودان مع هلال الساحل لمدة شهرين، ليعود بعدها للملاعب السعودية مجددا، ولكن هذه المرة عن طريق نادي الشباب والذي استمر معه حتى عام

2010، ليقرر بعدها العودة مجددا إلى فريقه السابق أهلي طرابلس.

وخلال مشاركته مع أهلي طرابلس، نجح الفريق بالتتويج بثنائية الدوري والكأس الليبي موسم 1993-1994، كما حصد لقب كأس الاتحاد الأفريقي عام 1998، مع الصفاقسي التونسي، ليصبح أول لاعب ليبي يتوج باللقب، وحصد بطولة الأندية العربية عام 2004، كما توج مع الهلال السعودي بلقب الدوري موسم 2007-2008.

وضمن الإنجازات التي حصدها اللاعب الليبي طارق التايب، انه اختير ضمن أفضل 10 لاعبين في أفريقيا عامي 2003، و2004، كما حصل على لقب أحسن لاعب عربي عام 2004 من مجلة "سوبر" الرياضية الإماراتية.

وخاض طارق التايب، تجربة احترافية جديدة من خلال الانضمام للنصر الكويتي، قبل أن يدخل الدوري المصري للمرة الأولى عبر بوابة مصر المقاصة، عام 2013، في فترة قصيرة استمرت لمدة 6 شهور فقط بعدما تعرض لإصابة بعد انضمامه للفريق الفيومي غاب على أثرها طويلا، ليرحل إلى نادي "السويق" العماني، ويستمر معه لمدة لم تتجاوز العام، لينضم لصفوف نادي "معيذر" القطري، استمر داخله لمدة موسم ونصف ليعود بعدها لاختتام مشواره مع أهلي طرابلس عام 2016.

وكان لطارق التايب نصيب في مشواره الرياضي، في صفوف منتخب بلاده، حيث خاض معه 48 مباراة أحرز خلالها 11 هدفًا، بأهداف تاريخية لن تُنسى من ذاكرة عشاق الكرة الليبية، حيث حصل معهم على دورة "LG" الودية 2004، والمركز الثالث في الدورة العربية لعام 1998، والمركز الثاني في عام 2007.