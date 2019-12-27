لاعب الصيد في منتخب الطائرة للناشئين

اختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة للناشئين تحت 17 سنة لاعب نادي الصيد حازم إيهاب رمزى، للمشاركة فى البطولات الدولية والقارية مع المنتخب الوطنى. حازم إيهاب رمزى، للمشاركة فى البطولات الدولية والقارية مع المنتخب الوطنى. وسوف يبدأ التجمع الأول للمنتخب بستاد القاهرة يوم الأربعاء ومع بداية العام الميلادي الجديد.

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